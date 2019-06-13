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Вулкан на Камчатке выбросил шестикилометровый столб пепла

Москва. 13 июня. INTERFAX.RU - Вулкан Ключевской, активизировавшийся на Камчатке, выбросил столб пепла на высоту 6 км над уровнем моря, сообщает в четверг Камчатская группа наблюдения за вулканическими извержениями (KVERT) Института вулканологии и сейсмологии Дальневосточного отделения РАН.

"Это событие на вулкане произошло в четверг утром по местному времени. Пепловый шлейф протянулся на 5 км к западу-северо-западу от Ключевского", - говорится в сообщении.

KVERT установил для Ключевского один из наиболее угрожающих - оранжевый цветовой код опасности для авиации. Международные трассы движения воздушных судов в районе вулкана Ключевской не проходят.

В главном управлении МЧС России по Камчатскому краю "Интерфаксу" сообщили, что пеплопадов в населенных пунктах региона не зарегистрировано.

Как сообщалось, в среду утром столб пепла над вулканом Ключевским поднялся на высоту 5 км над уровнем моря. Тогда пеплопадов в населенных пунктах также не было.

Ключевской - действующий стратовулкан на востоке Камчатки, его высота составляет 4,85 тыс. метров. Он находится в 360 км от Петропавловска-Камчатского. Ключевской является одним из самых высоких активных вулканов в Евразии. Примерно в 45 км от него расположены поселки Ключи и Козыревск.

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