Три человека пропали из перевернувшейся лодки на озере Водлозеро в Карелии

Москва. 13 июня. INTERFAX.RU - В Карелии проводится доследственная проверка по факту пропажи трех человек на озере Водлозеро. Об этом сообщает пресс-служба республиканского СКР в четверг.

По версии следствия, в ночь на 12 июня четверо мужчин на моторной лодке вышли в озеро Водлозеро в Пудожском районе.

"Во время нахождения в озере лодка перевернулась, и люди оказались в воде. Один мужчина смог добраться до берега, местонахождение троих человек неизвестно. В настоящее время проводятся поисковые мероприятия", - говорится в сообщении.

По результатам доследственной проверки будет принято процессуальное решение, отмечает СКР.