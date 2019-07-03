Лодка с пятью пассажирами перевернулась на Волге под Саратовом

Москва. 3 июля. INTERFAX.RU - Прогулочная лодка перевернулась на Волге в Красноармейском районе Саратовской области, утонули два человека, сообщила "Интерфаксу" пресс-секретарь ГУ МЧС региона Наталия Каранатова в среду.

Инцидент произошел вблизи села Золотое.

"Со слов очевидцев, в лодке находились пять человек, трое из которых спаслись. Тело женщины 1963 г.р. извлечено из воды. Поиски мужчины продолжатся утром в четверг", - сказала Каранатова.