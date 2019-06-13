Атомный ледокол "50 лет Победы" открыл сезон круизов к Северному полюсу

Москва. 13 июня. INTERFAX.RU - Атомный ледокол "50 лет Победы" в четверг отправился в первый в сезоне 2019 года туристический рейс к Северному полюсу, сообщает пресс-служба ФГУП "Атомфлот".

На борту ледокола 122 путешественника, а также члены сборной КНР Сюй Гуанляг и Луо Чанюнь, которые продемонстрировали лучшие результаты среди иностранных участников Евразийского чемпионата WorldSkills Hi-Tech 2018 в компетенции "Мобильная робототехника". Для них путешествие на Северный полюс стало специальной наградой от "Росатома".

Как ранее сообщали "Интерфаксу" в "Атомфлоте", всего в 2019 году состоится пять туристических рейсов к Северному полюсу. Планируется, что в пятом рейсе вместе с туристами на атомном ледоколе "50 лет Победы" к самой северной точке планеты отправится и известный путешественник Федор Конюхов.

Следующие рейсы отправятся 24 июня, а также 8 июля, 19 июля и 30 июля.

В ноябре 2017 года тогда министр развития промышленности и предпринимательства Мурманской области Ольга Кузнецова (в настоящее время - замгубернатора Мурманской области) сообщила, что программа круизов на атомных ледоколах из Мурманска на Северный полюс может быть продлена до 2035 года.

Круизы на Северный полюс "Атомфлот" начал в 1990 году. Тогда данный вид деятельности стал одной из возможностей загрузки мощностей атомного ледокольного флота. Туристические рейсы осуществлялись на атомоходах "Россия", "Советский Союз" и "Ямал". После ввода в эксплуатацию атомного ледокола "50 лет Победы" в 2007 году походы совершаются только на его борту.

Атомный ледокол "50 лет Победы" - самый крупный действующий атомный ледокол в мире. Длина судна составляет 159 м, ширина - 30 м, полное водоизмещение - 25 тыс. тонн, скорость хода - 18 морских узлов. Максимальная толщина льда, которую преодолевает ледокол - 2,8 м. Совокупная мощность трех валов атомохода составляет 75 тыс. л.с. (55 МВт). Команда судна - 138 человек.

Согласно информации, размещенной на сайте одного из операторов, занимающихся организацией туров в Арктику, стоимость путешествия на ледоколе составляет от 1,9 млн рублей.