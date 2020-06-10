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Туроператоры отменили круизы на атомоходе к Северному полюсу из-за COVID-19

Москва. 10 июня. INTERFAX.RU - Атомный ледокол "50 лет Победы" в 2020 году не будет выполнять круизные рейсы на Северный полюс, сообщили "Интерфаксу" в госпредприятии "Атомфлот".

"Рейсы, запланированные в период с июня по август 2020 года, отменены туроператорами. Данное изменение связано с санитарно-эпидемиологической обстановкой в мире", - говорится в ответе на запрос агентства, подписанном гендиректором "Атомфлота" Мустафой Кашкой.

На сайте туроператора Poseidon Expeditions ранее были заявлены рейсы на Северный полюс 12 - 24 июля, 23 июля - 4 августа, 5 - 17 августа. В настоящее время туроператор анонсирует три рейса к Северному полюсу на атомном ледоколе на лето 2021 года. Стоимость такого путешествия составляет 1,9 млн рублей с учетом скидки за ранее бронирование.

"Атомные" круизы к Северному полюсу

Летом 2019 года атомоход "50 лет Победы" выполнил пять туристических рейсов к Северному полюсу. Кроме того, в августе в путешествие на ледоколе отправились около 70 одаренных детей из регионов России. Их сопровождали деятели культуры, искусства, полярники и блогеры. Во время рейса на борту ледокола работали творческие и научные лаборатории. Рейс был приурочен к 60-летию атомного ледокольного флота России.

Круизы на Северный полюс "Атомфлот" начал в 1990 году. Тогда данный вид деятельности стал одной из возможностей загрузки мощностей атомного ледокольного флота. Туристические рейсы осуществлялись на атомоходах "Россия", "Советский Союз" и "Ямал". После ввода в эксплуатацию атомного ледокола "50 лет Победы" в 2007 году походы совершаются только на его борту.

Атомный ледокол "50 лет Победы" - самый крупный действующий атомный ледокол в мире. Длина судна составляет 159 м, ширина - 30 м, полное водоизмещение - 25 тыс. тонн, скорость хода - 18 морских узлов. Максимальная толщина льда, которую преодолевает ледокол - 2,8 м. Совокупная мощность трех валов атомохода составляет 75 тыс. л.с. (55 МВт). Команда судна - 138 человек.

Хроника 09 января – 10 июня 2020 годаПандемия коронавируса
50 лет Победы Атомфлот Мустафа Кашка Северный полюс Коронавирус

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