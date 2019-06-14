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Июньская метель накрыла один из районов Ямала

Москва. 14 июня. INTERFAX.RU - Снег в пятницу выпал в Тазовском районе Ямало-Ненецкого автономного округа.

"Наблюдается аномальное природное явление - июньская метель. (...) Будьте внимательны и бдительны", - говорится в сообщении районной администрации на странице "Вконтакте".

Отмечается, что снежный покров уже достигает нескольких сантиметров.

В пресс-службе районной администрации агентству "Интерфакс" уточнили, что 15 июня в Тазовском районе прогнозируют повторения снегопада.

Кроме того, мокрый снег в тот же день ожидается в большинстве районов Ханты-Мансийского автономного округа, сообщается на сайте Главного управления МЧС по региону.

В Тюменской и Свердловской областях 15-16 июня возможны ночные заморозки - до минус двух-трех градусов.

Ямал

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