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Главреда "Новых колес" Рудникова приговорили к обязательным работам и отпустили в зале суда

Москва. 17 июня. INTERFAX.RU - Московский районный суд Петербурга вынес приговор бывшему депутату и главному редактору калининградской газеты "Новые колеса" Игорю Рудникову и бывшему заместителю полпреда президента РФ в Северо-Западном федеральном округе Александру Дацышину. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов города в понедельник.

"Суд переквалифицировал действия подсудимых и признал Рудникова виновным по части 3 статьи 30-части 1 статьи 330 УК РФ (покушение на самоуправство) и статье 330.2 УК РФ, назначив наказание в виде обязательных работ на 550 часов. Рудников освобожден по отбытию, выпущен из-под стражи в зале суда. Дацышин признан виновным по части 5 статьи 33, части 3 статьи 30-части 1 статьи 330 УК РФ (посредничество при покушении на самоуправство), ему назначено наказание в виде обязательных работ на 350 часов. Дацышин освобожден по отбытию", - говорится в сообщении пресс-службы.

Гражданский иск потерпевшего, начальника СКР по Калининградской области Виктора Леденева на сумму 3 млн рублей оставлен без удовлетворения.

Арест на имущество фигурантов отменен.

Обвинение просило приговорить Рудникова к 10 годам, а Дацышина - к 8 годам колонии строгого режима.

Дело рассматривалось в закрытом режиме. Ходатайство о закрытом характере рассмотрения дела было подано Леденевым.

Изначально Рудникова обвиняли в вымогательстве $50 тыс. за непубликацию критического материала о руководителе областного СКР Леденеве, а Дацышина - в посредничестве в вымогательстве.

21 ноября 2017 года Калининградская областная дума лишила Рудникова полномочий депутата по требованию региональной прокуратуры. Ведомство установило, что в ходе избирательной кампании 2016 года депутат скрыл факт получения карточки постоянного жителя США в 2013 году сроком действия до 2026 года.

Еженедельник "Новые колеса" публиковал материалы о громких региональных скандалах, разоблачающие материалы о тайной жизни политиков, депутатов, чиновников и силовиков. Издание не раз выступало ответчиком в судах. В январе 2019 года суд прекратил деятельность газеты.

Ранее в отношении Рудникова уже возбуждались уголовные дела, связанные с газетными публикациями.

Петербург Новые колеса Игорь Рудников

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