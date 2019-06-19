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Водитель "Яндекс.Такси" получил два года колонии-поселения за гибель в ДТП пассажира

Москва. 19 июня. INTERFAX.RU - Суд вынес приговор водителю "Яндекс.Такси", по вине которого в результате аварии в Челябинске погиб пассажир и еще два человека получили тяжелые травмы, сообщает в среду пресс-служба региональной прокуратуры.

Авария произошла в сентябре 2018 года, тогда таксист при пересечении оживленного участка дороги не уступил дорогу встречному автомобилю. В результате столкновения его 37-летний пассажир погиб на месте ДТП, еще двое мужчин 29 и 38 лет получили тяжелые травмы. Один из пострадавших стал инвалидом.

Суд признал 48-летнего местного жителя виновным по ч.3 ст.264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека) и приговорил к двум годам колонии-поселения.

Также в пользу брата, матери и супруги погибшего взыскан 1 млн рублей, требования о возмещении вреда пострадавшего (инвалида 1 группы) удовлетворены в размере 300 тыс. рублей, в пользу третьего пассажира взыскано 200 тыс. рублей.

ЯндексТакси Челябинск

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