Бастрыкин взял на контроль дело о превышении полномочий полицией к журналисту и студенту

Москва. 22 июня. INTERFAX.RU - Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин в связи с обращением Союза журналистов России взял на личный контроль расследование уголовного дела о превышении должностных полномочий сотрудниками московской полиции в отношении журналиста Андрея Евгеньева и студента Никиты Михеенко, осужденных по статье 228 УК РФ.

Об этом в субботу сообщила официальный представитель ведомства Светлана Петренко.

Московские следователи расследуют уголовные дела "по факту применения насилия неустановленными должностными лицами ОМВД России по району Щукино города Москвы в отношении студента Никиты Михеенко и журналиста Андрея Евгеньева", сказала Петренко.

По ее словам, уголовные дела заведены по части 3 статьи 286 УК РФ (превышение должностных полномочий).

Как напомнили в пресс-службе Следственного комитета, Михеенко и Евгеньев в 2017 году были осуждены по статье 228 УК РФ, приговор вступил в законную силу.

Бастрыкин поручил московским следователям тщательным образом выяснить все обстоятельства совершения преступления и при наличии оснований привлечь к уголовной ответственности всех причастных к нему лиц, сказала Петренко.

Ранее "Интерфакс" сообщал, что СЖР просит Бастрыкина взять на личный контроль дела ивановского журналиста Андрея Евгеньева и московского студента Никиты Михеенко, осужденным по 228-й статье при обстоятельствах, аналогичных тем, что произошли с корреспондентом "Медузы" Иваном Голуновым, впоследствии признанным непричастным к сбыту наркотиков.