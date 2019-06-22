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Бастрыкин взял на контроль дело о превышении полномочий полицией к журналисту и студенту

Москва. 22 июня. INTERFAX.RU - Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин в связи с обращением Союза журналистов России взял на личный контроль расследование уголовного дела о превышении должностных полномочий сотрудниками московской полиции в отношении журналиста Андрея Евгеньева и студента Никиты Михеенко, осужденных по статье 228 УК РФ.

Об этом в субботу сообщила официальный представитель ведомства Светлана Петренко.

Задержание корреспондента "Медузы" Ивана Голунова

Московские следователи расследуют уголовные дела "по факту применения насилия неустановленными должностными лицами ОМВД России по району Щукино города Москвы в отношении студента Никиты Михеенко и журналиста Андрея Евгеньева", сказала Петренко.

По ее словам, уголовные дела заведены по части 3 статьи 286 УК РФ (превышение должностных полномочий).

Как напомнили в пресс-службе Следственного комитета, Михеенко и Евгеньев в 2017 году были осуждены по статье 228 УК РФ, приговор вступил в законную силу.

Бастрыкин поручил московским следователям тщательным образом выяснить все обстоятельства совершения преступления и при наличии оснований привлечь к уголовной ответственности всех причастных к нему лиц, сказала Петренко.

Ранее "Интерфакс" сообщал, что СЖР просит Бастрыкина взять на личный контроль дела ивановского журналиста Андрея Евгеньева и московского студента Никиты Михеенко, осужденным по 228-й статье при обстоятельствах, аналогичных тем, что произошли с корреспондентом "Медузы" Иваном Голуновым, впоследствии признанным непричастным к сбыту наркотиков.

СКР Александр Бастрыкин СЖР Андрей Евгеньев Никита Михеенко

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