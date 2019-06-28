"Упущенную выгоду" за время украинского правления в Крыму оценили в 2,5 трлн рублей

Москва. 28 июня. INTERFAX.RU - Упущенная выгода Крыма от действий Украины до воссоединения полуострова с Россией оценена в 2,5 трлн рублей, сообщила пресс-служба Госсовета республики по итогам совещания парламентской рабочей группы по анализу ущерба "украинского периода".

"Для анализа экономических потерь за основу был взят показатель внутреннего валового продукта по состоянию на 1991 и 2013 годы, таким образом, сумма упущенных выгод составила 2,5 трлн рублей", - говорится в сообщении со ссылкой на зампреда парламентского комитета по экономической политике Ольгу Виноградову.

Кроме того, по ее данным, власти Украины направляли недостаточно средств для содержания сетей ЖКХ - 5% от установленной нормы. "Это привело к тому, что в 2014 году износ оборудования по водосточным станциям составил 87%, по водопроводным и насосным - 76%, по канализационным - 54%, сети водоснабжения - 55%. То есть наглядно видно - Крым был недофинансирован", - заявила Виноградова.

Отдельным блоком в докладе отмечены потери от энергоблокады полуострова в 2015 году со стороны Украины - общий ущерб, понесенный субъектами хозяйствования, оценен в 1 млрд рублей, недополученная выгода - в 1,5 млрд рублей.

По словам руководителя рабочей группы, первого зампреда парламента Крыма Ефима Фикса, этап сбора данных подходит к концу, "пришло время для глубочайшего и детального анализа". По итогам встречи он рекомендовал руководителям подгрупп представить более конкретный результат работы к середине июля.

Впервые идею подсчета ущерба, понесенного Крымом за период нахождения в составе Украины, озвучил председатель Госдумы Вячеслав Володин 16 марта в Симферополе, где принимал участие в торжествах по поводу пятилетия воссоединения Крыма с Россией. Для изучения этого вопроса специальные рабочие группы были сформированы в нижней палате парламента и Госсовете Крыма.

На первом заседании рабочей группы в Госдуме 3 апреля депутат от Крыма Андрей Козенко предварительно оценил ущерб в более чем 1,5 трлн рублей.