Крым собрался закончить подсчет ущерба от украинского правления в этом году

Москва. 18 февраля. INTERFAX.RU - Рабочая группа Государственного совета Крыма по оценке ущерба за время нахождения полуострова в составе Украины возобновила во вторник работу в обновленном после выборов парламента составе, передает корреспондент "Интерфакса" с заседания группы.

"Сегодня возобновляем работу рабочей группы по оценке ущерба в новой каденции, у нас новый состав - мы усилили ее представителями нескольких министерств, ЦБ (...) В этом году мы выйдем уже на какой-то результат. Думаю, это будет совершенно четкий показатель нашей работы", - сказал руководитель рабочей группы, первый зампред парламента Крыма Ефим Фикс.

Он уточнил, что в прошлом году крымская рабочая группа занималась в основном теоретическими вопросами, а в 2020 году намерена "перейти уже в более практическую площадь".

По словам руководителя рабочей группы, в украинский период наблюдалось "хроническое недофинансирование" Крыма, не выполнялись социальные обязательства, снизилось качество дорог, водоснабжения и так далее.

Впервые идею подсчета ущерба, понесенного Крымом за период нахождения в составе Украины, высказал председатель Госдумы Вячеслав Володин 16 марта 2019 года в Симферополе, где он принимал участие в торжествах, посвященных пятилетию воссоединения Крыма с Россией. Для изучения этого вопроса специальные рабочие группы были сформированы в нижней палате парламента и Госсовете Крыма.

Крымская группа экспертов обнародовала первые результаты работы по определению ущерба летом прошлого года. В частности, названа сумма упущенных за 23 года выгод - 2,5 трлн рублей.

Глава рабочей группы в Госдуме, первый вице-спикер Иван Мельников в июле сообщил "Интерфаксу", что оценка только трех направлений - вырубка леса, система ЖКХ и состояние социальных учреждений - выявила ущерб на $2 млрд.