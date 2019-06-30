Поиск

Что произошло за день: воскресенье, 30 июня

Встреча Дональда Трампа и Ким Чен Ына, арест экс-супруги бандита Цеповяза

Москва. 30 июня. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- Дональд Трамп первым из президентов США ступил на территорию КНДР. Это произошло в рамках встречи американского лидера с главой Северной Кореи Ким Чен Ыном. Беседа продолжалась около часа. Трамп пригласил северокорейского лидера в США и выразил уверенность в том, что этот визит состоится.

- Суд арестовал подозреваемую в вымогательстве бывшую супругу Вячеслава Цеповяза, осужденного члена "банды Цапка". Наталья Стришная заключена под стражу на 1 месяц и 25 дней. Экс-жену Цеповяза и ее брата подозревают в вымогательстве около 70 млн рублей у коммерсанта. По версии следствия, это произошло в 2010 году, она действовала в составе "банды Цапка".

- В Иркутской области проверили сообщения о завышении цен на продукты в зоне подтопления. ФАС и прокуратура не нашли подтверждения сообщениям о том, что некоторые магазины Тулуна продают хлеб по цене 140 рублей за буханку.

- Основатель "Рольфа" заявил, что его прослушивали спецслужбы. По мнению Сергея Петрова, который дал интервью "Новой газете", именно так появилась информация, что он якобы выводит деньги за рубеж. Между тем, в самой компании заверили, что дилерские центры работают в штатном режиме, все обязательства перед клиентами будут выполнены.

- Эммануэль Макрон пообещал приехать в Россию на 75-летие Победы. Он подчеркнул, что "для нас это важно, потому что мы знаем, что многим обязаны России, тем, кто сопротивлялся". Его предшественник в 2015 году приглашение отклонил.

Новости

Сообщения о резком росте цен в подтопленных районах Иркутской области не подтвердились

Сообщения о резком росте цен в подтопленных районах Иркутской области не подтвердились

Основатель "Рольфа" заявил СМИ, что его прослушивали спецслужбы

Основатель "Рольфа" заявил СМИ, что его прослушивали спецслужбы

"Рольф" пообещал выполнить обязательства перед клиентами

Суд арестовал подозреваемую в вымогательстве бывшую супругу Цеповяза

Суд арестовал подозреваемую в вымогательстве бывшую супругу Цеповяза

Российские военные заявили о наблюдении за эсминцем США в Черном море

Песков сообщил, что Путин активно пользуется иностранными языками на встречах

Беспорядки в Тбилиси в ночь на 21 июня

Матвиенко назвала возможным диалог России с Грузией после извинений Тбилиси

Бывшую супругу Цеповяза задержали по подозрению в вымогательстве

Бывшую супругу Цеповяза задержали по подозрению в вымогательстве

Что случилось этой ночью: воскресенье, 30 июня

Появился рейтинг расходов на ЖКХ в регионах России

Появился рейтинг расходов на ЖКХ в регионах России
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');