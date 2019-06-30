Что произошло за день: воскресенье, 30 июня

Встреча Дональда Трампа и Ким Чен Ына, арест экс-супруги бандита Цеповяза

Москва. 30 июня. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- Дональд Трамп первым из президентов США ступил на территорию КНДР. Это произошло в рамках встречи американского лидера с главой Северной Кореи Ким Чен Ыном. Беседа продолжалась около часа. Трамп пригласил северокорейского лидера в США и выразил уверенность в том, что этот визит состоится.

- Суд арестовал подозреваемую в вымогательстве бывшую супругу Вячеслава Цеповяза, осужденного члена "банды Цапка". Наталья Стришная заключена под стражу на 1 месяц и 25 дней. Экс-жену Цеповяза и ее брата подозревают в вымогательстве около 70 млн рублей у коммерсанта. По версии следствия, это произошло в 2010 году, она действовала в составе "банды Цапка".

- В Иркутской области проверили сообщения о завышении цен на продукты в зоне подтопления. ФАС и прокуратура не нашли подтверждения сообщениям о том, что некоторые магазины Тулуна продают хлеб по цене 140 рублей за буханку.

- Основатель "Рольфа" заявил, что его прослушивали спецслужбы. По мнению Сергея Петрова, который дал интервью "Новой газете", именно так появилась информация, что он якобы выводит деньги за рубеж. Между тем, в самой компании заверили, что дилерские центры работают в штатном режиме, все обязательства перед клиентами будут выполнены.

- Эммануэль Макрон пообещал приехать в Россию на 75-летие Победы. Он подчеркнул, что "для нас это важно, потому что мы знаем, что многим обязаны России, тем, кто сопротивлялся". Его предшественник в 2015 году приглашение отклонил.