Трамп объявил о встрече с Ким Чен Ыном в воскресенье

Президент США уже вылетел в демилитаризованную зону

Южнокорейская сторона деревни Пханмунджом (архив) Фото: Reuters

Москва. 30 июня. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп объявил, что сегодня встретится с северокорейским лидером Ким Чен Ыном, сообщило агентство Associated Press в воскресенье.

Встреча произойдет в демилитаризованной зоне между Северной и Южной Кореями. Сейчас Трамп находится с визитом в Южной Корее, куда приехал после саммита G20 в японской Осаке. Трамп и Ким лично переговорят друг с другом уже в третий раз.

Трамп уже вылетел из Сеула в демилитаризованную зону (в деревню Пханмунджом, которая считается территорией обоих государств - ИФ) на вертолете. Перед отправлением он сказал журналистам, что собирается быстро поздороваться с Ким Чен Ыном и пожать ему руку. Пока никто не объявил о повестке встречи.

Это будет первая встреча двух лидеров с февраля. Тогда они встретились во вьетнамском Ханое, чтобы обсудить денуклеаризацию Корейского полуострова. Переговоры закончились неудачно, и Ким досрочно уехал с саммита.

Северная и Южная Кореи находятся в состоянии войны. За последние годы Северная Корея неоднократно проводила испытания баллистических ракет и ядерных зарядов, а в прошлом году объявила о своем ядерном статусе. США, как военный союзник Южной Кореи, пытаются снизить вероятность военного конфликта с применением ядерного оружия и вынудить КНДР отказаться от владения им.