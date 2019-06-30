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Бывшую супругу Цеповяза задержали по подозрению в вымогательстве

Бывшую супругу Цеповяза задержали по подозрению в вымогательстве
Фото: Vostock-photo

Москва. 30 июня. INTERFAX.RU - Полиция задержала бывшую супругу осужденного члена "банды Цапка" Вячеслава Цеповяза Наталью Стришную и ее брата, сообщил "Интерфаксу" в воскресенье адвокат Эдуард Чургулия.

"Наталью задержали вместе с ее братом в субботу по подозрению в вымогательстве около 70 млн рублей. Якобы Наталья вместе с братом в 2010 году, в составе банды Цапка вымогали эти деньги у коммерсанта, на основании заявления которого дело и возбудили. Сегодня в 11:00 по Москве в Железнодорожном районном суде Ростова-на-Дону будет рассматриваться вопрос об избрании меры пресечения", - сказал он.

По мнению адвоката, возбужденное против его клиентки дело "абсолютное безумное и абсурдное".

Он отметил, что в случае ареста Натальи Стришной данное решение районного суда будет обжаловано.

В РоссииБывшая жена взыскала с Цеповяза из "банды Цапка" более 4 млн рублейЧитать подробнее

Ранее сообщалось, что Кущевский районный суд в январе 2019 года постановил взыскать с осужденного Вячеслава Цеповяза более 4 млн рублей в пользу его бывшей супруги Натальи в рамках бракоразводного процесса.

Краснодарский краевой суд в ноябре 2013 года признал Цеповяза виновным в совершении целого ряда тяжких и особо тяжких преступлений в составе банды, ему назначено наказание в виде 19 лет 10 месяцев лишения свободы в исправительной колонии строгого режима.

С 1998 по 2010 годы - за время, которое банда действовала в станице Кущевской, ее участниками были убиты 19 человек. Лидер группировки - Сергей Цапок был признан виновным в убийстве 18 человек, включая несовершеннолетних.

Вячеслав Цеповяз Наталья Стришная Кущевская банда Цапка

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