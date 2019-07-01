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Генпрокуратура проверит "Шереметьево" из-за задержек выдачи багажа

Генпрокуратура проверит "Шереметьево" из-за задержек выдачи багажа
Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС

Москва. 1 июля. INTERFAX.RU - Заместитель генпрокурора РФ Николай Винниченко поручил сотрудникам Генпрокуратуры совместно с работниками Московской межрегиональной транспортной прокуратуры провести проверку исполнения законодательства о защите прав пассажиров в связи систематическими задержками выдачи багажа в международном аэропорту "Шереметьево", сообщили "Интерфаксу" в надзорном ведомстве.

"Комиссия из сотрудников прокуратуры уже выехала на место в целях комплексного изучения ситуации и дачи ей надлежащей правовой оценки", - сказали в пресс-службе.

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В Генпрокуратуре напомнили, что в связи с массовой задержкой обработки багажа в "Шереметьево" в первых числах июня Московская межрегиональная транспортная прокуратура уже начинала проверку. В ходе нее выяснилось, что ООО "Шереметьево Хэндлинг", занимающаяся обработкой багажа на основании договоров с авиакомпаниями, плохо спланировала работу с большим объемом багажа. Руководству ПАО "Аэрофлот - Российские авиалинии", ООО "Северный ветер", АО "Международный аэропорт Шереметьево" и ООО "Шереметьево Хэндлинг" внесены представления об устранении нарушений.

Кроме того, в связи с поступившими в транспортную прокуратуру заявлениями пассажиров было возбуждено 18 административных дел по ч. 1 ст. 14.4 КоАП РФ (оказание населению услуг, не соответствующих требованиям нормативных правовых актов) в отношении виновных юридических и должностных лиц.

В воскресенье газета "Ведомости" сообщила, что у компании "Шереметьево хэндлинг" (100-процентная "дочка" аэропорта "Шереметьево") в выходные снова возникли сложности с обработкой багажа. Так, 29 и 30 июня около 9000 единиц багажа не отправлено по назначению.

В июне "Шереметьево" обслужит порядка 4,9 млн человек, из них 2,4 млн - вылетающих пассажиров. В день аэропорт обслуживает примерно 80 тыс. вылетающих пассажиров.

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