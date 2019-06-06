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Московский метрополитен поможет "Шереметьево" с выдачей багажа

Московский метрополитен поможет "Шереметьево" с выдачей багажа
Фото: shutterstock/vostock-photo

Москва. 6 июня. INTERFAX.RU - Аэропорт "Шереметьево", где в последнее время сложилась напряженная ситуация с выдачей багажа, привлечет силы столичного метрополитена для решения проблемы. Об этом "Интерфаксу" сообщили в пресс-службе Московской межрегиональной транспортной прокуратуры (ММТП).

Там уточнили, что между ООО "Шереметьево Хэндлинг" и метрополитеном достигнута договоренность о привлечении дополнительных сил. Представитель "Аэрофлота" "также высказал готовность оказать содействие в разряжении сложившейся ситуации".

В транспортной прокуратуре заверили, что держат на контроле ситуацию с задержками багажа в столичном аэропорту.

Что случилось с багажом

О сбое в системе выдачи багажа в "Шереметьево" в пятницу, 31 мая, "Интерфаксу" сообщил один из пассажиров. "Мы прибыли в терминал Е рейсом из Азербайджана в 19 часов и почти три часа не можем получить багаж", - говорил собеседник агентства.

Уже в субботу, 1 июня, пресс-служба аэропорта распространила сообщение о том, что задержки при выдаче багажа вновь фиксируются. Это связано "с пиковой нагрузкой в высокий туристический сезон", говорилось в сообщении. При этом отмечалось, что система обработки и транспортировки багажа, расположенная под аэродромом и соединяющая южные и северные терминалы, работает в штатном режиме.

В понедельник, 3 июня, "Шереметьево" вновь сообщило о задержках.

Между тем, СМИ выяснили, что проблемы начались из-за нехватки сотен грузчиков: багаж не успевают обработать. "Ведомости" и "Коммерсантъ" напомнили, что до мая 2018 года багаж в "Шереметьево" обрабатывал "Аэрофлот". В мае 2018 года на терминале В обработкой багажа занялась стопроцентная "дочка" аэропорта "Шереметьево хэндлинг". К 2019 года к ней перешли эти функции во всех терминалах. Набрать дополнительных грузчиков к началу лета компания не успела, поэтому начались задержки багажа, говорят собеседники "Ведомостей". Аэропорт не успевает обрабатывать около 2000 единиц багажа в сутки, по оценке источников газеты в двух авиакомпаниях.

Москва метро Шереметьево

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