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Прокуратура начала проверку из-за задержек багажа в "Шереметьево"

Москва. 5 июня. INTERFAX.RU - Московская межрегиональная транспортная прокуратура решила разобраться с массовыми задержками с выдачей багажа в столичном аэропорту "Шереметьево" и организовала проверку, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе ММТП.

Проведение проверки поручено Московской прокуратуре по надзору за исполнением законов на воздушном и водном транспорте. "По результатам проверки в случае выявления нарушений будут приняты меры прокурорского реагирования", - отметили в ведомстве.

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О сбое в системе выдачи багажа в "Шереметьево" 31 мая "Интерфаксу" сообщил один из пассажиров. "Мы прибыли в терминал Е рейсом из Азербайджана в 19 часов и почти три часа не можем получить багаж", - сказал собеседник агентства. Он заявлял, что никаких объявлений по громкой связи не делалось, а на телефон "горячей линии" аэропорта было невозможно дозвониться. В пресс-службе "Шереметьево" вечером того же дня "Интерфаксу" сообщили, что выдача багажа возобновлена.

Однако уже в субботу, 1 мая, пресс-служба аэропорта распространила сообщение о том, что задержки при выдаче багажа возобновились. Это связано "с пиковой нагрузкой в высокий туристический сезон", говорилось в сообщении. При этом отмечалось, что система обработки и транспортировки багажа, расположенная под аэродромом и соединяющая южные и северные терминалы, работает в штатном режиме.

В понедельник "Шереметьево" вновь сообщило о задержках. "Администрация аэропорта предпринимает необходимые меры для перераспределения имеющихся производственных ресурсов", - заявляли в "Шереметьево".

Шереметьево

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