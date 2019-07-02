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В подмосковную Кубинку прилетел самолет ВВС США

Москва. 2 июля. INTERFAX.RU - На подмосковном аэродроме Кубинка во вторник приземлился американский военный самолет OC-135B, который прибыл в Россию для очередного наблюдательного полета в рамках международного Договора по открытому небу, сообщил "Интерфаксу" информированный источник.

Самолет ВВС США, вылетевший с авиабазы Эндрюс под Вашингтоном, в понедельник после трансатлантического перелета сделал промежуточную посадку на авиабазе США Рамштайн в Германии, а затем направился в Россию.

С конца февраля американские военные самолеты начали регулярно проводить наблюдательные полеты над территорией России, в частности над Сибирью и Дальним Востоком. Такие наблюдательные полеты стали первыми с ноября 2017 года. Столь длительный перерыв в США объясняют напряженностью в американо-российских отношениях.

Самолеты ВКС РФ с конца марта также начали выполнять инспекционные полеты над территорией США.

Договор по открытому небу был подписан в Хельсинки 24 марта 1992 года представителями 23 государств-членов ОБСЕ. Россия ратифицировала договор в мае 2001 года. Участники договора могут совершать взаимные облеты территорий для контроля военной деятельности.

США

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