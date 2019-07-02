Минпромторг предложил разрешить силовикам импорт товаров станкоинструментальной отрасли

Москва. 2 июля. INTERFAX.RU - Минпромторг РФ предлагает вывести силовые ведомства из-под запрета на закупку товаров станкоинструментальной промышленности, происходящих из иностранных государств. Это следует из проекта правительственного постановления, опубликованного на портале проектов нормативных правовых актов.

По этому документу, силовые ведомства смогут закупать импортные товары станкоинструментальной промышленности для нужд обеспечения безопасности страны при условии, что речь идет о закупке одной единицы товара стоимостью до 2 млн рублей.

Это исключение Минпромторг предлагает распространить на ФСБ, ФСО, СВР, МВД, Федеральную службу войск национальной гвардии, на управделами президента РФ, Следственный комитет и Главное управление спецпрограмм президента РФ.

Как сообщалось, ранее для силовых ведомств уже вводились исключения на закупку импортных товаров, работ, услуг. Например, на них не распространяется запрет на закупку в рамках контрактной системы (44-ФЗ) иностранных товаров, работ, услуг для нужд обороны страны и безопасности государства.