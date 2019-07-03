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Ребенок погиб в Кургане из-за взрыва мобильного телефона

Ребенок погиб в Кургане из-за взрыва мобильного телефона
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Фото: Светлана Холявчук/Интерпресс/ТАСС

Москва. 3 июля. INTERFAX.RU - Мобильный телефон взорвался в руках у семилетнего ребенка в общежитии в Кургане. Об этом сообщил "Интерфаксу" источник в службе "скорой помощи" в среду.

"Травма, в том числе ожог, несовместимый с жизнью. По предварительным данным, в руках у ребенка взорвался мобильный телефон", - сказал источник.

Пожара за взрывом не последовало. Как сообщил "Интерфаксу" источник в службах технического надзора, конструкции общежития не повреждены. "Эвакуация и отселение жильцов не требуется", - сказал источник.

Между тем Ura.ru сообщает, что в момент происшествия телефон стоял на зарядке. Издание ссылается на слова очевидцев, которые рассказали, что десятилетний "ребенок полез в розетку, и что-то взорвалось".

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