Часть льготных авиарейсов на Дальний Восток не была запущена из-за нехватки средств

Москва. 3 июля. INTERFAX.RU - Часть заявленных субсидируемых рейсов на Дальний Восток и внутри него не была запущена из-за несоответствия размера компенсации объему затрат. Об этом сообщил глава Минвостокразвития РФ Александр Козлов в ходе заседания коллегии министерства в Москве в среду.

"Мы смогли добиться, что программа (льготных авиаперевозок - ИФ) стала круглогодичной, перечень маршрутов увеличился до 134. Но должен констатировать, что 28 маршрутов пока не открылись, например, Благовещенск - Владивосток, Анадырь - Новосибирск, Южно-Сахалинск - Елизово, Чита - Владивосток. Причина - размер компенсаций авиакомпаниям не соответствует потребностям затрат", - сообщил Козлов.

Он отметил, что у министерства развития Дальнего Востока и Арктики "впереди еще много работы с коллегами из Минтранса по этому направлению".

Кроме того, к настоящему моменту не создана региональная авиакомпания на Дальнем Востоке, хотя председатель правительства РФ давал поручение о ее создании еще 28 ноября 2017 года.

"Я могу ответственно заявить, что до сих пор (поручение - ИФ) не выполнено теми ведомствами, которым это поручено. Жители Дальнего Востока продолжают летать из Анадыря в Благовещенск через Москву, или из Южно-Сахалинска через Хабаровск в Магадан. Региональные авиаперевозки позволят кратно увеличить внутренний туризм", - подчеркнул Козлов.

Как сообщалось в декабре 2018 года со ссылкой на материалы Росавиации, льготные дальневосточные перевозки в 2019 году выполняют 8 авиакомпаний: "Аэрофлот", "Уральские авиалинии", "АЛРОСА", "Сибирь", NordStar, "Якутия", "ИрАэро" и "ЮТэйр" .

Предполагается, что билеты по спецтарифам будут доступны в течение всего года. Их могут приобрести граждане РФ младше 23 и старше 55 лет (мужчины - старше 60 лет), инвалиды и сопровождающие их лица, многодетные семьи.

В настоящее время в России действуют четыре программы поддержки внутренних авиаперевозок: на Дальний Восток, в Калининград, в Симферополь (утверждены одним постановлением), а также межрегиональных рейсов.