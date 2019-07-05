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Силуанов предложил дать субъектам больше полномочий по региональным дорогам

Москва. 5 июля. INTERFAX.RU - Первый вице-премьер - министр финансов РФ Антон Силуанов предложил предоставить больше полномочий регионам по региональным дорогам. Он высказал идею поручить Минтрансу РФ проработать вопрос о наделении субъектов РФ правом самостоятельно определять ограничения по массе грузовых автомобилей, выезжающих на региональные дороги в том или ином субъекте.

На расширенном совещании по вопросу реализации нацпроектов в Перми Силуанов сказал, что и ремонт этих дорог, и ответственность за эти дороги несет регион, поэтому "можно предоставить право субъектам РФ самим определять, какой тоннаж можно провозить по той или иной дороге".

При этом он отметил, что это касается и федеральных дорог. По его словам, "нам нужно просто их лучше строить с тем, чтобы дороги выдерживали такую нагрузку".

По закону, допустимая масса грузового автомобиля зависит от количества осей. Так, допустимая масса двухосного грузовика составляет 18 тонн, трехосного - 25 тонн, четырехосного - 32 тонны, пятиосного - 35 тонн. В случае с седельными и прицепными автопоездами установлены следующие ограничения: 28 тонн - для трехосных, 36 тонн - для четырехосных, 40 тонн - для пятиосных, 44 тонны - для шестиосных и более.

Ранее министр транспорта РФ Евгений Дитрих сообщил журналистам, что регионы РФ предлагают распространить действие системы взимания платы с грузовиков "Платон" на некоторые наиболее загруженные грузовым транспортом региональные автодороги.

Директор департамента государственной политики в области дорожного хозяйства Минтранса РФ Григорий Волков отметил, что регионы должны будут обосновать размер платы с грузовиков, если действие системы взимания платы с большегрузов "Платон" будет распространено на региональные автомобильные дороги.

По его словам, сейчас нет решения о распространении действия системы "Платон" на региональные дороги.

Минтранс Антон Силуанов

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