В Петербурге похоронили погибших в Баренцевом море моряков

Москва. 6 июля. INTERFAX.RU - Все моряки-подводники, погибшие в Баренцевом море после пожара на глубоководном аппарате Северного флота, в субботу были похоронены в Петербурге на Серафимовском кладбище.

В гражданской панихиде приняли участие замминистра обороны Андрей Картаполов, командующий Западным военным округом Александр Журавлев, командующий ВМФ РФ Николай Евменов, врио губернатора Петербурга Александр Беглов и председатель городского Законодательного собрания Вячеслав Макаров.

2 июля Минобороны РФ сообщило, что 14 моряков-подводников погибли при пожаре на научно-исследовательском глубоководном аппарате. Е ще четырех человек удалось спасти .

Инцидент произошел 1 июля в российских территориальных водах Баренцева моря на аппарате, предназначенном для изучения придонного пространства и дна Мирового океана в интересах Военно-морского флота России. В настоящее время он находится в Североморске - главной базе Северного флота РФ.

В Кремле заявили, что информация о типе глубоководного аппарата раскрыта не будет, так как составляет гостайну.