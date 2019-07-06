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В Петербурге похоронили погибших в Баренцевом море моряков

В Петербурге похоронили погибших в Баренцевом море моряков
Около Серафимовского кладбища перед началом похорон моряков-подводников
Фото: Валентин Егоршин/ТАСС

Москва. 6 июля. INTERFAX.RU - Все моряки-подводники, погибшие в Баренцевом море после пожара на глубоководном аппарате Северного флота, в субботу были похоронены в Петербурге на Серафимовском кладбище.

В гражданской панихиде приняли участие замминистра обороны Андрей Картаполов, командующий Западным военным округом Александр Журавлев, командующий ВМФ РФ Николай Евменов, врио губернатора Петербурга Александр Беглов и председатель городского Законодательного собрания Вячеслав Макаров.

2 июля Минобороны РФ сообщило, что 14 моряков-подводников погибли при пожаре на научно-исследовательском глубоководном аппарате. Еще четырех человек удалось спасти.

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Инцидент произошел 1 июля в российских территориальных водах Баренцева моря на аппарате, предназначенном для изучения придонного пространства и дна Мирового океана в интересах Военно-морского флота России. В настоящее время он находится в Североморске - главной базе Северного флота РФ.

В Кремле заявили, что информация о типе глубоководного аппарата раскрыта не будет, так как составляет гостайну.

Баренцево море Петербург Северный флот Североморск Минобороны РФ

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