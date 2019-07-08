Госдума вернулась к работе над законопроектом о принудительной комплексной застройке

Он позволяет принудительно изымать недвижимость для муниципальных нужд

Москва. 8 июля. INTERFAX.RU - Правительство РФ направило в Госдуму поправки к законопроекту о комплексном развитии территорий, хотя срок их подготовки истек более полугода назад, пишет "Коммерсантъ" в понедельник.

Изданию в Минстрое и аппарате вице-премьера Виталия Мутко заявили, что поправки ко второму чтению внесены в Госдуму 28 июня. Проект изменений внесли в парламент летом прошлого года, в ноябре он прошел первое чтение, но за отведенные 30 дней поправки не были представлены, напоминает "Коммерсантъ".

Законопроект вводит понятие комплексного развития территорий. Под ним авторы понимают "гармоничное сочетание" разных видов разрешенного использования земли, объектов капитального строительства и необходимой для их функционирования инфраструктуры. Газета отмечает, что законопроект позволяет муниципалитетам принудительно изымать недвижимость для муниципальных нужд.

Касается это и жилых помещений в многоквартирных домах, не признанных аварийными, подчеркивают авторы. Достаточно, чтобы дом был записан как подлежащий сносу или реконструкции, причем в документе не сказано, как муниципалитет должен это обосновать.

По информации Минстроя, поправки призваны устранить технические неточности и направлены на реализацию нацпроекта "Жилье и городская среда". В частности, сокращается срок общественных слушаний по проектам правил землепользования и застройки или наделения муниципалитетов полномочиями по установлению порядка внесения изменений в документацию по планировке территорий. При этом срок действия проекта планировки территории, необходимый для принятия решения об изъятии участков и расположенных на них объектов недвижимости, предлагается увеличить.

"Коммерсантъ" отмечает, что с учетом поправок комитет Госдумы по транспорту и строительству должен доработать законопроект и внести его на рассмотрение Госдумы во втором чтении. Дату рассмотрения проекта поправок и повестку заседания газете в комитете не назвали.