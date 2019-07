Суд раскрыл результаты нашумевшего рейда ФСБ и ФНС в "Онэксим" в налоговом споре

Фото: Артем Геодакян/ТАСС

Москва. 9 июля. INTERFAX.RU - ООО "Группа Онэксим" Михаила Прохорова обжаловало решения судов, взыскавших с компании 502,8 млн рублей - недоплаченный НДС, пени и штраф. Об этом свидетельствует картотека арбитражных дел. Материалы для этого налогового дела налоговикам помогла собрать ФСБ во время нашумевшего рейда трехлетней давности.

Памятные дни

14 апреля 2016 года наверняка хорошо запомнилось сотрудникам штаб-квартиры группы "Онэксим" Михаила Прохорова и офисов ряда компаний, подконтрольных ему - энергетической "Квадры", "Ренессанс Капитала", "Ренессанс Кредита" и страховой компании "Согласие". Тогда, в день прямой линии Владимира Путина, сюда пришли сотрудники Федеральной налоговой службы (ФНС) и Федеральной службы безопасности (ФСБ).

Ситуация вокруг "Онэксима" в то время была нервной, но не из-за бизнес-споров или налоговых рисков: в центре внимания был медиа-актив группы, РБК, опубликовавший ряд резонансных расследований.

На следующий день после рейда ФНС и ФСБ пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков вынужден был отвечать на вопросы, не связаны ли действия налоговиков и спецслужб с деятельностью РБК и не являются ли они попыткой оказать давление на редакционную политику. "Безусловно, не может идти и речи и никоим образом не соответствуют действительности какие-то утверждения, что какое-то давление может оказываться на редакционную политику РБК", - сказал тогда Песков.

Через несколько дней "Газета.Ru" со ссылкой на источники, близкие к структурам Прохорова, сообщила, что обыски ускорили переговоры о продаже медийных активов "Онэксима". Источники "Ведомостей" в начале июля сообщали, что после рейда ФСБ Прохоров даже решил продать вообще все российские активы. Впрочем, "распродажа" так и не состоялась - все ограничилось выходом из РБК (в 2017 году контроль в медиа-холдинге купил Григорий Березкин).

Сымитированное нерезидентство

Представители правоохранительных органов объясняли обыски тем, что они расследуют возможные налоговые правонарушения в периметре "Онэксима". Судя по материалам картотеки арбитражных дел, налоговый фактор в тех событиях действительно присутствовал.

В рамках налоговой проверки ООО "Группа Онэксим" за 2013-2015 годы инспекторы интересовались договорами на оказание консультационных услуг на общую сумму 1,78 млрд рублей. Их ООО "Группа Онэксим" оказывало компаниям Onexim Group Management Limited, Onexim Holdings Limited, Onexim Services Limited, Joule Energy Limited, Rinsoco Trading Co. Limited, Bristaco Holdings Co. Limited, Coverico Holdings Co. Limited, Ragato Management Limited, Twitter Investments Limited и Dacelina Investments Limited. НДС с этих услуг не уплачивался, так как в "Онэксиме" трактовали эти услуги как оказанные вне пределов территории РФ.

Налоговики с этим не были согласны. По их мнению, был "сымитирован" факт оказания не облагаемых НДС услуг в адрес упомянутых компаний-нерезидентов. На самом деле "местом управления" этих компаний является Россия, а поэтому услуги должны считаться оказанными на российской территории, и налог с них нужно платить.

Аргумент №1. Чужие печати

Ключевые доказательства, которые позволили ФНС обосновать свои претензии к ООО "Группа Онэксим", были изъяты сотрудниками ФСБ как раз во время обысков 14 апреля. Спустя неделю, 21 апреля управление по контрразведывательному обеспечению кредитно-финансовой сферы ("К") службы экономической безопасности (СЭБ) ФСБ направило в ИФНС №3 по Москве информацию о том, что в помещениях "Онэксима" были обнаружены 68 печатей различных организаций, в том числе упомянутых выше кипрских офшоров.

По мнению налоговиков, их хранение в офисе "Онэксима" явно свидетельствует о том, что Onexim Group Management Limited и другие офшоры управлялись из Москвы.

Менеджеры Прохорова пытались доказать, что печати просто были на хранении. "Повелось хранить их у меня", - приводится в материалах дела ответ финансового директора "Онэксима" Елены Барбашевой. "Указанные печати хранились в сейфе в моей приемной, поскольку, например, привозили (директора или доверенные лица) печати для открытия счетов на территории РФ в российских банках и оставляли их. Для иностранных организаций печать не является обязательной и главной регалией, это больше требование нашей страны. Мне кажется, что это были дубликаты, а основные печати находятся по месту нахождения компаний", - объясняла Барбашева (цитата по материалам дела).

В качестве подтверждения версии о счетах "Онэксим" предоставил письма входящего в группу банка "МФК". Согласно им, компании Bristaco Holdings Co. Limited, Rinsoco Trading Co. Limited и Twitter Investments Limited 29 декабря 2016 года, 25 декабря 2015 года и 6 июля 2016 года закрывали счета в МФК, и их руководитель Сергей Горский мог использовать печати именно для этого.

Но ФСБ помогло ФНС с контраргументами, предоставив - уже в период рассмотрения дела в первой инстанции - информацию, что в даты закрытия счетов Горского в РФ не было.

В итоге в версию со счетами суды не поверили. "Указывая в письменных пояснениях на то, что Горский С.С. в эти даты находился на территории РФ, общество пытается ввести суд в заблуждение", - говорится в решении Арбитражного суда Москвы.

Аргумент №2. Посторонние договоры

Еще одним доказательством того, что местом управления Onexim Group Management Limited и других офшоров является Россия, был другой "трофей" сотрудников ФСБ. Они изъяли в штаб-квартире "Онэксима" договоры о взаимном неразглашении информации между Onexim Group Management Limited, ООО "Эссет Менеджмент Солюшн" и ООО "Росаналитика", а также между Onexim Group Management Limited и ЗАО "Найт Фрэнк" (Knight Frank, одно из крупнейших агентств недвижимости в мире - ИФ).

ООО "Группа Онэксим" стороной этих соглашений не является, указывали налоговики. Следовательно, их обнаружение в штаб-квартире группы Прохорова можно объяснить только тем, что Onexim Group Management Limited управляется отсюда.

Юристы "Онэксима", судя по материалам дела, сам факт хранения этих договоров как-либо иначе интерпретировать не пытались. Они попробовали только доказать, что довод налоговиков об обнаружении этих бумаг документально не подтвержден, так как в документах ФСБ они не были полностью - с указанием контрагентов - названы. Суд этот аргумент отклонил.

Фактическое место оказания услуг - Россия

Информации обо всех спорных договорах в материалах дела нет, подробности приводятся только о двух - с Onexim Holdings Limited и Rinsoco Trading Co. Первую из этих компаний ООО "Группа Онэксим" консультировало по поводу покупки активов группы "Ренессанс", включая банк "МФК", у ее основателя Стивена Дженнингса и его партнеров. Договор был подписан 2 апреля 2012 года, за год до того, как о завершении сделки было объявлено (в материалах дела о ней сообщается со ссылкой на газету "Ведомости").

У второго офшора был договор на консультационные услуги по приобретению 27,76% акций ОАО "Уралкалий" . Его подписали 19 ноября 2013 года, в тот же день, когда "Онэксим" объявил о грядущей покупке этого пакета у фонда Сулеймана Керимова Suleyman Kerimov Foundation (в материалах дела информация о сделке приводится со ссылкой на "Интерфакс").

"Активы приобретались иностранными компаниями, которые контролируются резидентами РФ, результат услуг на территории иностранных государств не использовался. Таким образом, фактическим местом оказания услуг является территория РФ", - резюмировал суд первой инстанции.

Трудности защиты

Масса публичной информации о сделках, сопряженных со спорными договорами, делает крайне сложной задачу доказать, что они заключались в интересах компаний-нерезидентов, а не группы, принадлежащей российскому гражданину. Тем более, что сам же "Онэксим" о них и объявлял, в том числе на собственном сайте.

В этой ситуации одной из линий защиты юристов Прохорова была попытка доказать, что конкретное юридическое лицо (ООО "Группа Онэксим") и "группа Онэксим" в значении объединения различных бизнесов "не являются идентичными". Протоколы судебных заседаний не являются открытой информацией, поэтому об аргументах в пользу этого утверждения в настоящий момент судить нельзя, но в решении суда первой инстанции есть след довода о том, что де-юре "группы Онэксим" вообще не существует.

С точки зрения формальной логики фактически оно так и есть, российский реестр юридических лиц знает только ООО "Группа Онэксим", 100% в капитале которого принадлежит Прохорову. И эта компания, по данным аналитической системы "СПАРК-Интерфакс", из крупных активов бизнесмена напрямую владеет только 50%-й долей в капитале "Квадры".

Но налоговикам удалось убедить суд, что фактически группа есть, а ООО "Группа Онэксим" играет роль головной компании. Основан этот вывод на данных сайта www.onexim.ru, где есть перечень активов, а генеральным директором назван Дмитрий Разумов, возглавляющий и ООО "Группа "Онэксим". "Таким образом, под "Группой Онэксим" на сайте общества понимается именно ООО "Группа Онэксим", - говорится в материалах дела.

Позиция юристов "Онэксима" даже спровоцировала судью Ларису Шелевеву на сарказм, крайне редко встречающийся в решениях судов. Прибегла она к нему, комментируя письмо от 4 марта 2014 года, которое Разумов в качестве гендиректора ООО "Группа "Онэксим" написал первому зампреду ВТБ Юрию Соловьеву (каким образом оно оказалось в распоряжении налоговиков, не говорится).

"Ссылаясь на письмо от VTB Bank (Austria) от 4 марта 2014 года о внесении дополнительного обеспечения по сделкам РЕПО с компанией Rinsoco Trading Limited, входящей в группу "Онэксим", сообщаем Вам о том, что в соответствии с условиями указанных сделок...", - цитируется в материалах дела фрагмент письма.

О каких сделках идет речь, из материалов дела непонятно. Но в ноябре 2014 года источник "Интерфакса" рассказывал, что в ВТБ по сделке РЕПО могли быть заложены 16,45% акций "Уралкалия". На Rinsoco в тот момент было оформлено 5,3% акций этой компании.

Налоговики использовали письмо Соловьеву для обоснования идентичности двух "групп Онэксим". Судья приняла этот довод и написала в решении: "Генеральному директору ООО "Группа "Онэксим" Разумову Д.В. известно о существовании группы "Онэксим", а представителям по настоящему спору - нет".

Не владелец, только прибыль получает

Конечным бенефициаром всех упомянутых офшоров является Прохоров, указывали налоговики со ссылкой на поданное им уведомление об участии в иностранных организациях. Юристы "Онэксима" отвечали, что это не так. "Общество указывает, что Прохоров М.Д. 100% участником всех спорных компаний-нерезидентов не является, а из указанного уведомления следует лишь, что Прохоров М.Д. имел право на соответствующую часть прибыли компаний-нерезидентов ввиду того, что являлся контролирующим лицом компаний-нерезидентов РФ", - излагается позиция "Онэксима" в материалах дела.

Суд с такой трактовкой не согласился. "Иностранные контрагенты являются контролируемыми организациями, осуществляющими финансово-хозяйственную деятельность в интересах Группы компаний "Онэксим" (организаций, относящихся к той же группе лиц, что и ООО "Группа Онэксим"), а именно в интересах бенефициарного конечного владельца компаний Прохорова М.Д.", - такой вывод сделал суд первой инстанции в решении, датированном 9 марта 2019 года. Девятый арбитражный апелляционный суд 25 апреля 2019 года подтвердил его, и оно вступило в законную силу. Кассационная жалоба подана 21 июня, дата ее рассмотрения пока не назначена.

В "Онэксиме" комментировать ход судебного разбирательства и связанные с ним вопросы отказались.