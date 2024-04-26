Беглов сообщил, что примет участие в выборах губернатора Санкт-Петербурга

Москва. 26 апреля. INTERFAX.RU - Действующий губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов объявил о решении участвовать в губернаторских выборах, запланированных на осень 2024 года.

"Что касается моего участия в выборной компании этого года губернатора Санкт-Петербурга, то ко мне обратились ветераны, блокадники и ряд других общественных организаций, которые задали мне этот вопрос. Я им ответил очень просто - мне нужно по этому вопросу посоветоваться с президентом РФ", - сказал Беглов.

Он сообщил, что сегодня спросил Владимира Путина, поддерживает ли он кандидатуру Беглова на предстоящих выборах.

"Он сказал, что безусловно поддерживает, но, прежде всего, это выбор жителей. Поэтому пожелал мне успехов и сказал, как можно больше работать с жителями Санкт-Петербурга. Поэтому сегодня я принял решение идти на выборы губернатора Санкт-Петербурга", - сказал Беглов.