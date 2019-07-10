Генералу Дрыманову продлили арест на три месяца

Москва. 10 июля. INTERFAX.RU - Бывшему начальнику столичного главка СК генералу Александру Дрыманову, обвиняемому в коррупции, продлили арест на три месяца; такое решение в среду принял Мосгорсуд.

В общей сложности Дрыманов провел в СИЗО уже год.

Генерала обвиняют в двух эпизодах взяточничества. По версии следствия, за $200 тысяч он способствовал смягчению приговора подельнику Шакро Молодого - известному как Итальянец Андрею Кочуйкову, - а также принял от своего заместителя Дениса Никандрова почти 10 тысяч евро за назначение на эту должность.

Никандров заключил сделку со следствием, дал показания на бывшего начальника и в августе 2018 года был приговорен к 5,5 годам колонии строгого режима. Уже в мае этого года он вышел по УДО.

Дрыманов свою вину отрицает.