Генералу Дрыманову предъявлено окончательное обвинение в коррупции

Москва. 7 мая. INTERFAX.RU - Завершено расследование уголовного дела в отношении бывшего начальника столичного главка Следственного комитета России (СКР), генерала Александра Дрыманова, обвиняемого в получении взяток.

Адвокат генерала Марк Каверзин сообщил "Интерфаксу", что Дрыманову предъявлено обвинение в окончательной редакции, оно осталось неизменным. Генерал по-прежнему не признает вину.

Следствие считает, что генерал получил 200 тысяч долларов за освобождение из следственного изолятора и смягчение обвинения подельнику криминального авторитета Захара Калашова (Шакро Молодой) - Андрею Кочуйкову (Итальянец), задержанному после перестрелки у ресторана Elements на Рочдельской улице в Москве в декабре 2015 года.

Кроме того, заключивший сделку с правосудием бывший первый заместитель Дрыманова - Денис Никандров, арестованный в 2016 году по делу о получении взятки должностными лицами СКР за облегчение уголовного преследования Кочуйкова, рассказал следователям ФСБ, что в 2016 году передал начальнику 9 850 евро за содействие назначению на должность и общее покровительство по службе.

Как ожидается, в ближайшее время следствие предъявит окончательное обвинение другим фигурантам дела, после чего стороны приступят к ознакомлению с материалами уголовного дела.

Вместе с Дрымановым по делу также проходят его бывший заместитель Денис Никандров, экс-руководитель Следственного управления по ЦАО Александр Крамаренко, а также экс-руководитель управления собственной безопасности СК РФ Михаил Максименко. Трое последних в 2018 году уже осуждены за коррупцию. По данным гособвинителя, указанные лица действовали в составе организованной группы, общая сумма взятки составила $1 млн.

Дрыманов был задержан и арестован в середине июля 2018 года по обвинению в двух эпизодах взяточничества - крупного и особо крупного (п. "в" ч. 5 ст. 290, ч. 6 ст. 290 УК РФ). С санкции Лефортовского суда он заключен под стражу.

Дрыманов заявлял, что вину не признает и "готов к процессуальному сражению".