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Полиция начала проверку данных о драке в московском метро с участием начальника УМВД Омска

В соцсетях появилась информация, что он подрался с машинистом

Москва. 11 июля. INTERFAX.RU - Академия управления МВД России начала проверку информации о том, будто бы слушатель академии начальник УМВД Омска подполковник Алексей Меркушев устроил драку в московском метро. Об этом омскому изданию "Город55" сообщила замначальника академии Маргарита Храмова.

Драка была, а участвовавшего в ней слушателя отчислили, заявили в пресс-службе академии региональному изданию "NGS55.RU".

В городском главке полиции журналистам подтвердили, что Меркушов действительно находится в Москве на обучении в Академии управления МВД и прикомандирован к этому учреждению на время учебы. Поэтому разбираться с ним и принимать решения будет академия.

Ранее в паблике "Омбудсмен полиции" "ВКонтакте" опубликовали фотографию докладной о драке, которая произошла в ночь на 11 июля. Из документа следует, что Меркушов подрался с пассажиром Сергеем Гоевым, тот работает машинистом метрополитена, но в день инцидента у него был выходной. Гоев получил телесные повреждения, у Меркушова врачи обнаружили ушиб лица. Полицейского отправляли на освидетельствование на предмет алкогольного опьянения, но он отказался, говорилось в документе.

Омск Москва метрополитен МВД

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