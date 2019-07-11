"Победа" отменила 2%-ный сбор за оплату картой на сайте

Москва. 11 июля. INTERFAX.RU - Авиакомпания "Победа" (входит в группу "Аэрофлот") отменила сбор за билеты и дополнительные услуги, приобретаемые банковской картой на официальном сайте перевозчика.

Ранее за безналичную оплату взимался сбор в размере 2% от стоимости билета или услуги. Отмена комиссии, рассчитывают в компании, позволит увеличить долю клиентов, покупающих билеты на сайте "Победы".

"Сейчас 72% наших клиентов покупают билеты только на официальном сайте pobeda.aero и через мобильное приложение. И мы с ними в прямом контакте: видим их историю запросов и перелётов, можем предложить персональные скидки и промокоды. Сейчас наша цель - увеличить долю таких клиентов минимум на 10%", - заявил гендиректор "Победы" Андрей Калмыков на пресс-конференции в четверг.

"Мы точно знаем: купив билет на нашем сайте или в мобильном приложении и воспользовавшись личным кабинетом, клиент обязательно вернётся к нам", - отметил он.

Несколько лет назад комиссия за оплату услуг "Победы" стала поводом для судебной тяжбы с Роспотребнадзором. Ведомство настаивало на том, что перевозчик нарушает закон о защите прав потребителей, который запрещает продавцу при оплате товаров устанавливать различные цены в зависимости от способа оплаты. Однако в результате "Победа" выиграла тяжбу.