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В России осталось лишь 10% "непристегнутых" водителей

Москва. 12 июля. INTERFAX.RU - Российские водители стали чаще пользоваться ремнями безопасности, не используют их сейчас лишь порядка 10% автолюбителей, сообщила член правительственной комиссии по безопасности дорожного движения Наталья Агре.

"Когда мы начинали изучать поведение водителей 10 лет назад, пристегивались 23%. Многие признавались, что не пристегивались, поскольку это было "не круто". На данный момент пристегиваются 90% водителей и 10% игнорируют", - сказала Агре журналистам в Ставрополе в пятницу.

Она отметила, что ситуация улучшилась, поскольку "в стране велась масштабная работа по повышению безопасности дорожного движения".

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