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Правительство одобрило законопроект об увеличении декретных выплат

Москва. 13 июля. INTERFAX.RU - Правительство одобрило законопроект об увеличении с 1 января 2020 года ежемесячных пособий малообеспеченным семьям при рождении первого и второго ребенка.

Законопроект предлагает распространить выплаты на семьи, чей доход не превышает двукратной величины прожиточного минимума трудоспособного населения в соответствующем регионе. Также предусмотрено введение ежемесячных выплат на уровне прожиточного минимума ребёнка в регионе на содержание детей в возрасте от полутора до трех лет. Документ по итогам заседания правительства РФ опубликован на сайте кабинета министров.

11 июля законопроект был рассмотрен на заседании правительства. "Цель - увеличить количество родителей, которые получают помощь от государства, и чтобы такая помощь была более ощутимой. Мера начнет действовать с 1 января 2020 года, а деньги будут выплачиваться дольше - не до полутора лет, как сейчас, а до достижения ребенком трех лет", - пояснил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев.

Он добавил, что "это адресная мера поддержки в рамках большого демографического пакета, об этом шла речь на "прямой линии" с президентом".

Правительство РФ

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