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В Тульской области массово погибли пчелы

Москва. 1 июля. INTERFAX.RU - В Тульской области выясняют обстоятельства массовой гибели пчел; по мнению владельцев пасек, это явилось следствием обработки пестицидами посевов сельскохозяйственных культур, сообщила пресс-служба областного правительства.

"В связи с этим в правительстве региона приняты решения об усилении контроля за соблюдением правил применения пестицидов и агрохимикатов при проведении полевых работ, организации системного мониторинга их применения, активизации работы по паспортизации пасек и их учету, организации эффективного взаимодействия между сельскохозяйственными производителями и пчеловодами региона", - говорится в сообщении.

Кроме того, определен порядок возмещения ущерба от гибели пчел по причине отравления пестицидами.

"По каждому случаю гибели пчел будет проведена объективная и всесторонняя проверка", - подчеркивается в сообщении.

Тульская область

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