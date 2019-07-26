Массовая гибель пчел зафиксирована в Томской области

Москва. 26 июля. INTERFAX.RU - Массовая гибель пчел зафиксирована еще в одном российском регионе: в Россельхознадзор начали поступать жалобы от пчеловодов Томской области.

"Не исключено, что причиной гибели действительно могли послужить применяемые сельхозпроизводителями пестициды и агрохимикаты. Тем более, ни для кого не секрет, что в настоящее время массово продолжается обработка посевов против сорняков, вредителей и болезней", - сообщили в надзорном ведомстве.

В Россельхознадзоре отметили, что в Томской области многократно выявляли факты ненадлежащего хранения, перевозки, использования и утилизации пестицидов и агрохимикатов. Особенно это касается химической продукции для обработки урожая из Китая и заброшенных складов с подобного рода отходами.

В то же время в ведомстве подчеркивают, что отравление пестицидами - не окончательная версия произошедшего. Дело может быть в инфекции или неправильном применении лекарственных препаратов.

С начала лета в нескольких регионах РФ, в частности, в Удмуртии, Саратовской, Липецкой, Курской, Брянской и Ульяновской областях, а также в Алтайском крае и других регионах были зафиксированы случаи массовой гибели пчел. По данным Российского национального союза пчеловодов, гибель пчел зафиксирована в 20 регионах России.

Ущерб от гибели пчел предварительно оценили в 1 трлн рублей.