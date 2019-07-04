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В Марий Эл начали массово гибнуть пчелы

Москва. 4 июля. INTERFAX.RU - Массовая гибель пчел зафиксирована в пяти районах Марий Эл. В комитете ветеринарии республики уточнили, что речь идет о Сернурском, Советском, Волжском, Медведевском и Куженерском районах.

Жалобы пчеловодов стали поступать с конца июня, причем часть из них была перенаправлена в комитет из прокуратуры.

"Сейчас образцы почвы и погибших насекомых направлены для лабораторных исследования в научный институт в Казань", - добавил представитель комитета.

Это не первый регион Приволжского федерального округа, где зафиксирован мор этих насекомых. Так массовая гибель пчел зафиксирована на пасеках в четырех районах Удмуртии.

После жалоб пчеловодов соседнего Татарстана ситуацию прокомментировал министр сельского хозяйства и продовольствия республики Марат Ахметов. По его словам, гибель насекомых связана "с химическими обработками посевов сельскохозяйственных культур".

Марий Эл

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