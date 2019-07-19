Ударившая журналистку помощница мэра Новороссийска стала фигурантом уголовного дела

Москва. 19 июля. INTERFAX.RU - В Новороссийске в отношении помощницы мэра возбудили уголовное дело о воспрепятствовании законной работе журналиста. Об этом сообщила пресс-служба главка Следственного комитета по Кубани.

Предварительно установлено, что 23 июня днем корреспондент местной газеты вела на мобильный телефон съемку на особо охраняемой территории. Она готовила статью о прорыве канализации. Находившаяся рядом чиновница, недовольная действиями журналистки, "направленными на получение информации", выхватила у нее телефон "и причинила ей ссадину в области грудной клетки".

В инциденте пострадала сотрудница "Нашей газеты" Ольга Макаренко. Как рассказала "Вестям" главный редактор Маргарита Дьяченко, она по редакционному заданию фотографировала попадание сточных вод в озеро Соленое на особо охраняемой территории "Прилагунье". Ей пытались мешать сотрудники "Водоканала" и помощница мэра города Анжелика Коваленко. По данным главреда, чиновница ударила Макаренко по голове, и та получила травму шеи.

В пресс-службе мэрии Новороссийска конфликт не отрицают, но комментировать его отказываются до окончания следствия.

Уголовная статья, по которой возбуждено дело, предусматривают наказание в виде принудительных работа на срок до пяти лет или лишение свободы на срок до шести лет. .