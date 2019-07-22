Больницу в Забайкалье проверят после жалоб пациентов на стирку бинтов

Москва. 22 июля. INTERFAX.RU - Минздрав Забайкальского края пообещал провести служебную проверку после того, как жители поселка Вершино-Дарасунское пожаловались на отсутствие лекарств и элементарных расходных материалов в местной больнице.

На встрече с главой региона Александром Осиповым люди рассказывали, что им приходится стирать и многократно использовать бинты, а бесплатные лекарства в поселке не выдают никому, даже детям.

В региональном минздраве пообещали разобраться, но сразу отметили, что, по сведениям ведомства, больница в Вершино-Дарасунском укомплектована медикаментами на восемь месяцев вперед. В частности, бинтов в больнице сейчас 184 штуки.