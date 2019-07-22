Житель Челябинской области умер от укуса гадюки, не получив противоядие

Москва. 22 июля. INTERFAX.RU - Житель Челябинской области умер от укуса гадюки, несмотря на то, что сразу после инцидента вызвал скорую и был госпитализирован, сообщили "Интерфаксу" в понедельник в пресс-службе администрации Сосновского района.

Гадюка укусила жителя села Шигаево в лесу, где тот пас своих лошадей. Мужчине сразу вызвали скорую, которая, со слов его родных, ехала 30-40 минут. Пострадавшему поставили капельницу; сноха, которая ехала с ним, рассказывает, что он был в очень плохом состоянии.

В больнице врачи некоторое время изучали змею, которую мужчина убил и привез с собой в банке. После этого они сообщили, что необходимого противоядия в больнице нет, привезут его только на следующий день. Родным сказали идти домой и приходить завтра.

Вечером того же дня мужчина умер, не дождавшись инъекции.

"Интерфакс" пока не располагает комментарием регионального Минздрава.

Смерть от яда гадюки - крайне редкое явление; в европейской части России, по данным Роспотребнадзора, она наступает лишь в 0,3% от всех случаев укусов.