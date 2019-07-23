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Кировский рыбак поймал сома-гиганта

Москва. 23 июля. INTERFAX.RU - Сом-гигант попался рыбаку из Кировской области, сообщается в паблике "Типичный Киров" в "ВКонтакте".

На выложенной фотографии изображен довольный рыболов, который с трудом держит сома, пойманного на реке Вятке. Длина рыбы - примерно с человеческий рост.

Квок - это применяемая при ловле сома колотушка. Она производит булькающие звуки при ударе по воде, привлекая рыбу.

Это уже не первый случай поимки огромного сома кировскими рыбаками. Так, два года назад в соцсети появлялись фотографии добычи весом 90 кг и длиной в человеческий рост. Сом был пойман в Котельническом районе.

Киров

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