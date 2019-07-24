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В Центральную Россию придет новая волна холода и дождей

Москва. 24 июля. INTERFAX.RU - Столицу и часть Центральной России ждет новая волна похолодания, сообщает "Российская газета" со ссылкой на заведующую лабораторией Гидрометцентра России Людмилу Паршину.

Уже в воскресенье, 28 июля, холодный воздух с Баренцева и Карского морей понизит температуру воздуха до плюс 16-21 градуса. На юге Центрального округа похолодает на 2-4 градуса. В воскресенье ожидается 21-26 градусов.

Что касается сегодняшней погоды, то сильный дождь с грозой ожидается 24 июля в Московской, Смоленской и Калужской областях.

Также сильный дождь пройдет 24 и 25 июля в Тульской области. В Белгородской и Курской областях возможен град.

Однако в конце июля можно ждать летнее тепло: в Центральном округе в зоне дождей воздух прогреется до 19-24 градусов тепла, а в четверг, пятницу и субботу на севере округа, включая и Московскую область, поднимется до плюс 28-30 градусов.

Гидрометцентр

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