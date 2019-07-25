Матвиенко призвала кандидатов в Мосгордуму добиваться справедливости по закону

Москва. 25 июля. INTERFAX.RU - Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко допустила, что ряду кандидатов в Мосгордуму было несправедливо отказано в регистрации, однако она предложила им пройти весь путь законного обжалования данного решения.

"Если я не ошибаюсь, из трехсот кандидатов в Мосгордуму 57 человек не были зарегистрированы в связи с нарушениями представленных документов, подписей и так далее. Я допускаю, наверняка, из этих 57 человек есть те люди, которые несправедливо не зарегистрированы", - сказала Матвиенко на пресс-конференции в четверг.

"В этом случае в законодательстве все прописано, куда человек должен обратиться - в Московскую городскую избирательную комиссию, в Центризбирком, дальше в суд, надо оперативно этот путь пройти и доказать аргументированно, что его незаконно сняли", - пояснила она.

"Если кто-то незаконно этого человека не зарегистрировал, то люди должны понести - опять-таки соответственно законодательству, а оно строгое - соответствующее наказание", - подчеркнула председатель Совета Федерации.

По ее словам, пока в Совете Федерации не созрели идеи и предложения по незамедлительному изменению действующего законодательства в этой области.

"Оно работает, страна огромная, у нас 85 субъектов федерации. Да, бывают нарушения, они выявляются, но их стало гораздо меньше и спрос за них гораздо строже, вплоть до уголовной ответственности по отношению к избирательной комиссии. Очень часто срабатывает человеческий фактор. Поэтому давайте такие факторы выявлять, принимать жесткие меры, наказывать и двигаться дальше", - сказала Матвиенко.

При этом она не исключила, что в будущем появятся предложения по изменению законодательства, которые можно будет рассмотреть и подключиться к работе.

Спикер воздержалась от комментариев о прошедших в ночь со среды на четверг обысков у ряда незарегистрированных независимых оппозиционных кандидатов.

"Любые мои рассуждения о том, как я считаю, когда начаты следственные действия, - противозаконны. (...) Я законодатель и государственный деятель, и мне могут тут же предъявить требования, что я влияю на ход следствия", - объяснила Матвиенко.

Она призналась, что "не в теме сейчас", и только сегодня утром узнала по радио о том, что произошло прошедшей ночью. "Позвольте, я сейчас после пресс-конференции разберусь, посмотрю и сформирую свою точку зрения, у меня ее пока нет", - добавила Матвиенко.

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