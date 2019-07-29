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На пике Ленина пропал альпинист из России

Москва. 29 июля. INTERFAX.RU - Сотрудники МЧС Киргизии ищут альпиниста из России, который совершал спуск с пика Ленина и в последний раз выходил на связь 27 июля. Об этом "Интерфаксу" сообщили в пресс-службе ведомства.

В ходе последнего сеанса связи 45-летний россиянин сообщил, что находится на высоте 5 тысяч метров. Восхождение организовывала компания "Горы Азии", отмечает "Акипресс".

Пропавшего с 29 июля ищут шесть спасателей МЧС, туркомпания планирует привлечь к поискам еще альпинистов-спасателей компании "Ак-Сай Трэвел", которые находятся на высоте 3600 и 4000 метров", - сообщили в пресс-службе министерства.

Пик Ленина - горная вершина Чон-Алайского хребта Киргизии. Ее высота составляет 7 134 метра над уровнем моря.

Киргизия МЧС пик Ленина

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