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Что произошло за день: воскресенье, 28 июля

Угроза нового наводнения в Тулуне, смерть Кара-Мурзы и аллергия Навального

Москва. 28 июля. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- Уровень воды в реке Ия в Тулуне превысил критическую отметку в 700 см. Пока же спасатели вертолетами эвакуировали жителей деревень Тулунского района. Режим ЧС введен в Байкальске - в этом городе на юге Иркутской области в связи с повышением уровня воды в реках есть риск схода селя.

- Журналист и телеведущий Владимир Кара-Мурза умер на 60-м году жизни. О дате прощания с одним из основателей "старого НТВ" семья Кара-Мурзы сообщит дополнительно.

- Алексей Навальный попал в больницу из-за острой аллергии. Оппозиционера, который отбывает административный арест, доставили в 64-ю городскую больницу с сильным отеком лица и покраснением кожи.

- Гонщик Даниил Квят стал третьим на Гран-при Германии "Формулы-1". Россиянин, выступающий за команду Toro Rosso, уступил только Максу Ферстаппену из Red Bull и Себастьяну Феттелю из Ferrari.

- Более 600 нарушителей порядка в ходе акции оппозиции в столице оказались немосквичами, сообщили в московской полиции. Там уточнили, что в отношении всех задержанных составлены "необходимые документы". Между тем, пресс-секретарь Дмитрия Гудкова сообщил, что оппозиционер вновь задержан.

- Дымка от пожаров в Сибири накрыла часть Казахстана. В некоторых районах страны, включая столицу, фиксируется неблагоприятная экологическая обстановка. В России горит более миллиона гектаров леса.

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