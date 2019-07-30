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Задержан начальник управления угрозыска УМВД России по Приморскому краю

Москва. 30 июля. INTERFAX.RU - Правоохранительные органы задержали начальника управления угрозыска УМВД России по Приморскому краю Андрея Миляева, сообщил "Интерфаксу" информированный источник.

"Начальника управления угрозыска УМВД России по Приморскому краю Андрея Миляева действительно задержали", - сообщил собеседник агентства.

Он не назвал причину задержания.

В пресс-службе УМВД по Приморскому краю агентству сообщили, что не располагают информацией по данному факту.

Миляев в должности начальника Управления уголовного розыска УМВД России по Приморскому краю с 29 июля 2013 года.

Приморский край Андрей Миляев

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