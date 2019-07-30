Задержан начальник управления угрозыска УМВД России по Приморскому краю
Москва. 30 июля. INTERFAX.RU - Правоохранительные органы задержали начальника управления угрозыска УМВД России по Приморскому краю Андрея Миляева, сообщил "Интерфаксу" информированный источник.
"Начальника управления угрозыска УМВД России по Приморскому краю Андрея Миляева действительно задержали", - сообщил собеседник агентства.
Он не назвал причину задержания.
В пресс-службе УМВД по Приморскому краю агентству сообщили, что не располагают информацией по данному факту.
Миляев в должности начальника Управления уголовного розыска УМВД России по Приморскому краю с 29 июля 2013 года.