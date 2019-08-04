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Река Ия в Тулуне опустилась ниже критической отметки

Река Ия в Тулуне опустилась ниже критической отметки
Фото: Пресс-служба ГУ МЧС России по Иркутской области/ТАСС

Москва. 4 августа. INTERFAX.RU - Уровень воды в реке Ия, которая повторно затопила город Тулун в Иркутской области, опустился ниже критического, сообщили агентству "Интерфакс" в пресс-службе Главного управления МЧС по региону.

"На 10:00 уровень составил 697 см", - сказал он.

Критическим для реки является уровень в 700 см.

Во вторник вода в поднявшейся реке Ия перелилась через защитную дамбу, рассчитанную на уровень в 9 метров.

По уточненным данным МЧС, с 27 июля в связи с выпадением обильных осадков, подъема уровней воды в реках Кирей, Ия, Олха, Катаржанка, Солзан, Харлахта, Ока, Тойсук, Хорка, Кимильтейка и высоким уровнем грунтовых вод в зону подтопления попали девять районов Иркутской области: Нижнеудинский, Черемховский, Тулунский, Шелеховский, Слюдянский, Зиминский, Усольский, Заларинский, Куйтунский. В зоне подтопления оказались 56 населенных пунктов, 1978 домов с населением 5,4 тыс. человек, из них 908 детей.

Это вторая волна паводка - первая, более масштабная, была в конце июня.

Иркутская область

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