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Пожар в восьми строениях в Самаре полностью ликвидирован

Москва. 31 июля. INTERFAX.RU - Пожарные подразделения полностью ликвидировали пожар в трех жилых домах и пяти нежилых строениях в Железнодорожном районе Самары, сообщает пресс-служба регионального МЧС.

"В 23:03 по московскому времени пожар был полностью ликвидирован", - говорится в сообщении пресс-службы.

Как сообщалось, в Железнодорожном районе Самары произошел пожар в трех частных жилых домах и пяти нежилых строениях на площади в 1800 кв. м. Погибших и пострадавших нет. Предварительная причина возгорания - детская шалость с огнем.

Самара

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