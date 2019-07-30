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Сильный пожар в Самаре распространился на восемь строений

Москва. 30 июля. INTERFAX.RU - Три частных жилых дома и пять нежилых построек горят в Железнодорожном районе Самары, сообщил журналистам глава управления МЧС по Самарской области Олег Бойко.

Он уточнил, что тушение осложняется тем, что при возведении построек использовались горючие материалы. Кроме того, в МЧС полагают, что о пожаре сообщили не сразу, что также дало время огню распространиться.

По данным пресс-службы МЧС по Самарской области, пожар еще не локализован.

Ранее сообщалось, что горят частные жилые дома на площади в 1800 кв. м. Пострадавших нет.

Самара

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