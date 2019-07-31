В Нижнем Новгороде задержали женщину, избивавшую сына клюшкой, чтобы "изгнать бесов"

Москва. 31 июля. INTERFAX.RU - В Нижнем Новгороде возбудили уголовное дело против 29-летней женщины, подозреваемой в том, что она регулярно связывала своего 12-летнего сына и избивала хоккейной клюшкой, чтобы "изгнать бесов".

В сообщении регионального управления СКР уточняется, что вечером 25 июля в квартире дома по улице Тимирязева женщина связала сына, а затем несколько раз ударила хоккейной клюшкой по телу. Кроме этого, она ввела мальчику инъекцию неизвестного препарата. Как отмечается, в течение июня-июля женщина регулярно била связанного ребенка.

Подозреваемую задержали в начале этой недели. В ближайшее время ей предъявят обвинение по пункту "г" части 2 статьи 117 УК РФ (истязание в отношении заведомо несовершеннолетнего лица) и изберут меру пресечения. Женщине планируется назначить судебно-психиатрическую экспертизу.

Ребенок сейчас находится в реабилитационном центре. Следствие отмечает, что у подозреваемой есть еще одномесячная дочь. Девочку передали в медучреждение.

Между тем местные СМИ сообщают, что нижегородка, избивая ребенка, говорила ему, что таким образом изгоняет из него бесов, а затем делала мальчику инъекции обезболивающего препарата. После последнего избиения она бросила сына одного на несколько дней.