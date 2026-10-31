Трамп считает важным, чтобы Россия участвовала в G20

Москва. 31 октября. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп придает большое значение участию России в мероприятиях по линии G20, заявил глава Госдепартамента Марко Рубио на пресс-конференции в Атланте.

По словам Рубио, министерская встреча G20, завершившаяся в субботу в США, была как раз возможностью продолжить такое взаимодействие с РФ.

Госсекретарь подчеркнул, что Вашингтон не считает, что его согласие на участие РФ в подобных мероприятиях - это уступка Москве.