МЧС начало розыск десяти туристов, пропавших в Белом море

Они вышли на байдарках в поход по островам и перестали выходить на связь

Москва. 1 августа. INTERFAX.RU - В Белом море пропала группа из десяти туристов, с 24 июля они не выходят на связь. В МЧС готовятся начать их розыск и ждут подходящей погоды для выхода в море, сообщили в пресс-службе регионального министерства по чрезвычайным ситуациям.

В поисках будут участвовать опергруппы спасателей и сотрудники госинспекции по маломерным судам. Также МЧС оповестило о пропаже группы все проходящие мимо суда и местных жителей.

Родственники пропавших считают, что группа находится на одном из островов в Белом море и пережидает непогоду, сказал представитель МЧС. По данным информированного источника "Интерфакса", группа вышла на катере из села Сумский и пропала в Онежском заливе.

По сведениям собеседника агентства, туристы направлялись на остров Бережной Сосновец, оттуда планировали перейти на байдарках на остров Бережной Боршовец, затем остров Кутульда, остров Кондостров, а затем вернуться на катере в село Нюхча.